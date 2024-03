Genova, tunnel, Bucci: "Ultimata la galleria a transito gratuito, si deciderà cosa fare della Sopraelevata"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il sindaco di Genova Marco Bucci, in margine alla cerimonia di apertura dei lavori per il tunnel subportuale, ha tenuto a precisare: "La nuova opera non ha nulla a che vedere con la sopraelevata, una volta ultimato il tunnel si deciderà cosa fare della Sopraelevata, sono due opere indipendenti e anche l'uscita di Madre di Dio non interferirà. Il tunnel naturalmente sarà gratuito".

"La giornata è importante - aggiunge - perché il progetto di Genova, la Genova del futuro, dei prossimi 20-30 anni ha bisogno anche del tunnel e io sono molto contento che a questo finalmente si cominci a lavorare. Ovviamente noi non abbiamo finito ma abbiamo fatto il nostro lavoro per far sì che questo succeda".

"Ricordiamoci che il tunnel non è importante solo per sé, ma fa parte di quel disegno strutturale che comincia a Levante col Waterfront di Levante e finisce a Ponente con la passeggiata di Voltri e sono tutte cose che vanno messe a posto e in mezzo c'è la città con tutti i suoi grandi progetti - ha concluso -: dalle metropolitane allo sky metro alla funivia al Watefront di Levante come dicevo, alla rigenerazione urbana del centro storico e della parte di Sampierdarena, oltre a quella di Sestri che sta per arrivare".