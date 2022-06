Genova, tubazione rotta a San Teodoro. Tante abitazioni senz'acqua

di Redazione

I tecnici dell'Iren sono al lavoro. Posizionate due autobotti, una in via San Marino e l'altra in via Ferrara

La rottura di una tubazione sta creando grossi disagi nel quartiere genovese di San Teodoro. I tecnici sono al lavoro in via Bologna per riportare tutto alla normalità ma intanto si stanno creando disagi nelle abitazioni delle vie limitrofe come via Bartolomeo Bianco, via Bologna, via Ferrara e via San Marino.

Manca l'acqua in molte case e così sarà fino in serata quando il guasto dovrebbe essere riparato.

Iren ha posizionato due autobotti, una in via San Marino e l'altra in via Ferrara.