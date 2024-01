Genova, trambusto in consiglio comunale per la fontana di Pegli: cartelli della minoranza contro Avvenente

Nell’aula rossa del consiglio comunale di Genova oggi é stato osservato un minuto di silenzio, per la recente scomparsa di Tullio Mazzolino, figura di spicco della Democrazia Cristiana genovese tra gli anni 70 e gli anni 90. Commercialista e dirigente di banca è da tutti conosciuto per essere stato colui che ha cambiato il volto di Genova, rendendo pedonale alcune tra le vie più importanti del centro cittadino.

Assessore al Traffico e ai Vigili Urbani sotto la giunta Campart, il suo impegno e la sua dedizione sono stati fondamentali per il decongestionamento del traffico del cuore della città: a lui si deve la pedonalizzazione di Via San Vincenzo e del Quadrilatero, un’opera fortemente voluta che lo ha visto battersi in prima persona e realizzata grazie all’aiuto di un giovanissimo Paolo Odone, della quale ancora oggi ringraziamo.

Dopo il cordoglio però è stata votata una mozione d’ordine e la minoranza ha tirato fuori dei cartelli con scritto “Allora Avvenente sta fontana?”. Riferito alla questione che in questi giorni ha suscitato grandi discussioni, ossia il progetto di realizzare una nuova fontana in largo Calasetta, a Pegli nel cuore della passeggiata a mare. Dovrebbe essere a raso, con gli ugelli che escono direttamente dalla pavimentazione. La cifra per la realizzazione del progetto si attesta intorno ai 250mila euro, voce inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, con previsione 2025. La fontana è apparsa nell’elenco delle opere senza però la minima condivisione con il territorio e senza che nessuno ne avesse fatto richiesta. I cartelli si riferiscono al fatto che secondo molti la fontana è voluta solo dall’assessore avvenente e da un suo amico progettista. Inoltre sulla questione, Il Comitato Pegli Bene Comune sabato 27 gennaio organizzerà una raccolta firme per convincere l'amministrazione a spendere i soldi per la fontana in altre opere per il quartiere.

