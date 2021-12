Genova, Toti: "Cultura e non repressione per vincere battaglia contro le dipendenze"

di Edoardo Cozza

Il presidente della Regione Liguria interviene così nel corso della conferenza nazionale organizzata nel capoluogo ligure a 12 anni dall'ultima edizione

"Credo che le dipendenze di ogni tipo si sconfiggano soprattutto vincendo battaglie di cultura più che di repressione". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti a margine della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze in corso a Genova.

"Parliamo di un fenomeno che difficilmente si sconfigge in modo individuale, serve un percorso collettivo. Il Covid in questi anni ha amplificato e reso tutto più difficile. Il fatto che oggi torniamo a occuparci anche di quei cittadini più fragili, che sono vittime di patologie e situazioni di disagio e fragilità, credo sia un bel segnale per il Paese", ha concluso.