Genova, Toti al Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti: "Fondamentale informazione e tutela continua"

Al ventunesino Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, l'intervento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che ha sottolineato che “Genova ha una antica tradizione di collaborazione e di amicizia con le associazioni dei consumatori - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a partire da quella Carta nata qui vent’anni fa, che definì le linee guida per un corretto rapporto tra i consumatori e i mondi dell'impresa, del mercato e della pubblica amministrazione. Oggi siamo qua per rinnovare un documento così importante e dargli nuovi contenuti in un’era di grandissimi cambiamenti, in cui le associazioni di tutela dei consumatori hanno un'importanza fondamentale, sia in termini di conoscenza sia in termini di formazione e informazione ai consumatori.

Voglio ringraziare le associazioni dei consumatori anche in considerazione della collaborazione con le istituzioni, e con Regione Liguria in particolare, da sempre profonda e proficua: basti pensare alla gestione delle informazioni legate al Covid, ai call center gestiti dai consumatori, ai buoni taxi per le categorie più fragili che consumatori ci hanno aiutato a sviluppare, ma anche all’aiuto durante la prima fase della crisi ucraina, con la gestione dei molti profughi provenienti da quelle da quei territori, in una sussidiarietà reale tra pubblica amministrazione e associazioni che ha dato un contributo attivo e positivo”.