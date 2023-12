Genova, tornano i Babbi Natale in piazza De Ferrari per beneficenza: 3 km di camminata e un Dj set coinvolgente

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

My Trekking, Associazione di Promozione Sociale con oltre 2.000 soci aderenti nota sul territorio genovese per il suo impegno ad organizzare gite ed escursioni per coloro che amano stare all’aria aperta e la natura, ha organizzato in collaborazione con il Comune di Genova la settima edizione della Camminata dei Babbi Natale nella giornata di oggi Sabato 23 Dicembre con ritrovo alle ore 10.30 presso Piazza De Ferrari.

Come avviene già con successo nelle principali città italiane ed europee anche Genova si è colorata di rosso per la settima volta con più di 1.000 partecipanti che hanno indossato il vestito da Babbo Natale invadendo con gioia ed entusiasmo i luoghi più caratteristici del centro cittadino: Piazza De Ferrari, Via Garibaldi, Porto Antico, Via San Lorenzo e poi tanti “caruggi” della città vecchia.

Genova ha visto sfilare un lungo corteo accompagnato durante il percorso di circa 3 chilometri da 5 bande musicali genovesi: Circolo Musicale Risorgimento, Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883 APS, Filarmonica di San Fruttuoso, Scuola e Banda Musicale di Pra’ - C.Colombi, APS Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti pronte a dare il ritmo della camminata con le tipiche note natalizie.

A chiudere l'evento balli e dj set popolare. L’evento di carattere assolutamente aggregativo e non competitivo, adatto a tutte le età, è stato organizzato con il patrocinio dell'Ospedale Giannina Gaslini, punto di riferimento per gli scopi solidali di questa manifestazione: infatti per ogni partecipante sono stati devoluti 5 Euro a favore del Reparto di Trapianto di Midollo Osseo dell’ospedale pediatrico genovese.