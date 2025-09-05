Genova: torna la Pigiama Run, di corsa per i bambini del Gaslini

Correre in pigiama per chi è costretto a indossarlo ogni giorno in un letto d’ospedale. È questo lo spirito della Pigiama Run, l’iniziativa solidale promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che torna a Genova il 26 settembre per la sua sesta edizione.

Un evento unico nel suo genere, che unisce sport, prevenzione e solidarietà: la corsa si svolgerà contemporaneamente in 33 città italiane e anche in modalità “Anywhere”, permettendo a chiunque, ovunque si trovi, di partecipare camminando o correndo in pigiama.

La Pigiama Run si inserisce nel mese del “Gold Ribbon”, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, che in Italia colpiscono circa 2.200 bambini e ragazzi ogni anno. Partecipare significa sostenere progetti concreti per i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie.

A Genova, la corsa assume un significato ancora più speciale grazie alla presenza del Policlinico Gaslini, centro di eccellenza pediatrica di rilevanza internazionale. Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato al progetto “Mi Prendo Cura”, che offre supporto psicologico al personale sanitario e ai familiari dei bambini ricoverati, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nei reparti oncologici.

Il ritrovo è fissato per le 17.30 in Piazza Matteotti, dove sarà allestito il Pigiama Village. La partenza è prevista alle 19.00, con un percorso di circa 4 chilometri, accessibile a tutti, che si snoderà tra i vicoli medievali del centro storico, le piazze e il Porto Antico, fino ad arrivare alla Lanterna, simbolo della città.

