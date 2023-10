Genova, torna l'Expo Liguria nell'ex mercato di Corso Sardegna. Esposte le specialità di 60 aziende locali

Riparte Expo Liguria da oggi con taglio del nastro alle ore 17, l'iniziativa della Coop durerà fino a domenica dalle 16 alle 22. La location è l'ex mercato di Corso Sardegna, oggi diventato un centro commerciale a cielo aperto e uno dei progetti di riqualificazione più premiati d'Italia. I visitatori troveranno una grande selezione di circa 60 aziende con 40 stand. Ci saranno grandi marchi come Lurisia o Grondona, ma anche quelli artigianali come la pasticceria Sambuco, e i prodotti storici come il liquore Corochinato o i dolci di Panarello. Non ci saranno solo i marchi genovesi ma anche quelli di Imperia, Savona e La Spezia, e alcuni del Basso Piemonte.

Ci saranno poi imprese non alimentari, in modo da valorizzare il lavoro di tutti coloro che producono in Liguria; presente anche l’associazione di volontariato Sc’art, che realizza accessori riciclando i cartelloni pubblicitari usati per dare un’occasione di reinserimento alle detenute ed ex detenute della casa circondariale di Pontedecimo.

Inoltre ci sarà una sezione dedicata alla solidarietà con la presenza della raccolta “Dona la spesa”, che Coop Liguria organizza tre volte l’anno in collaborazione con tutte le più importanti associazioni locali impegnate nella lotta alla povertà. Gli utenti potranno donare prodotti alle realtà solidali in modo diretto. L'iniziativa sarà anche un momento di gioco ed educazione per bambini e famiglie. Ci saranno anche conferenze legate al tema dell’alimentazione e alle attività educative e culturali.