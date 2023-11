Genova: torna in carcere hacker russa, faceva truffe on line per milioni di euro anche dalla comunità di recupero

Dalla comunità di recupero per detenuti ha continuato a fare truffe on line anche con i computer dell'associazione di cui era ospite. In manette, per la terza volta, è finita Natalia Miniailova, hacker russa di 42 anni specializzata in frodi informatiche usando anche le carte di credito di noti personaggi. La donna era già stata arrestata a Genova dalla polizia postale a ottobre 2021 ma nonostante ciò aveva continuato a commettere reati, anche dagli arresti domiciliari, e per queste ragioni era stata nuovamente arrestata a giugno 2022.

Trascorsa la seconda carcerazione, le erano stati concessi di nuovo gli arresti domiciliari presso un'associazione di volontariato del centro genovese impegnata nel recupero dei detenuti, ma aveva ripreso i contatti con i propri complici e ricominciato a fare truffe. Grazie all'analisi dei suoi devices, nonostante la donna avesse rifiutato di fornire le password, gli investigatori hanno trovato conti aperti in modo fraudolento e carte di credito emesse sia in Italia che all'estero oltre a quelle trovate nel darkweb. Il provento delle attività criminose, stimato in diversi milioni di euro, è stato in parte investito in criptovalute.

La donna, hanno ricostruito gli investigatori guidati dal primo dirigente Alessandro Carmeli, è un ingegnere informatico che da anni vive a Genova con i figli. Secondo quanto emerso la tecnica usata da Miniailova era quella del furto di identità di ignare vittime sia attraverso il phishing (invio di false email per rubare i dati sensibili) sia attraverso la clonazione di carte o con documenti falsi. La frode informatica avrebbe fruttato circa due milioni di euro. Oltre a Miniailova sono stati segnalati alla procura tre complici, stranieri ma non russi.