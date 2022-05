Genova, tir in fiamme in A12: il camionista salvato dai vigili del fuoco

di Tiziana Cairati

Intervento dei vigili del fuoco in A12, in direzione Genova, prima dello svincolo per Bolzaneto, per un tir che ha preso fuoco. Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento Est che ha evitato che le fiamme raggiungessero la cabina del guidatore. Nessuna persona è rimasta coinvolta.