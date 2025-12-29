Genova: Terzo Valico, via libera alla riqualificazione dell’area Campasso
di R.C.
È stato approvato il secondo Addendum al Protocollo d’intesa per un intervento che mira a ridurre il disagio abitativo dei residenti lungo la linea ferroviaria
La Giunta regionale della Liguria ha approvato il secondo Addendum al Protocollo d’intesa firmato nel 2022 per la riqualificazione dell’area Genova-Campasso, intervento collegato agli investimenti ferroviari del Pnrr nell’ambito del progetto Terzo Valico–Nodo di Genova, ultimo tratto dell’alta velocità Genova-Milano.
L’obiettivo principale è ridurre il disagio abitativo per i residenti degli edifici situati in prossimità della linea ferroviaria. L’Addendum introduce novità rilevanti, a partire dall’individuazione, su un finanziamento nazionale complessivo di 186 milioni di euro, di una quota non vincolante pari a 78,5 milioni destinata a espropri e indennizzi, compreso il Pris, il programma regionale di intervento strategico, per i soggetti interferiti dai lavori nell’area del Campasso.
Tra i punti qualificanti dell’accordo c’è anche la definizione di un’unica fascia fino a 30 metri dal binario più esterno per individuare l’area interessata dal disagio abitativo e dalla variazione permanente del valore degli immobili. Una scelta che supera il precedente sistema a tre fasce progressive previsto dal protocollo originario.
"Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto, che permetterà finalmente di sbloccare gli indennizzi destinati ai residenti", dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. Un risultato, sottolineano, frutto del lavoro congiunto del commissario Mauceri, del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, della Regione e del Comune di Genova, soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana.
