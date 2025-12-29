Genova: Terzo Valico, via libera alla riqualificazione dell’area Campasso

La Giunta regionale della Liguria ha approvato il secondo Addendum al Protocollo d’intesa firmato nel 2022 per la riqualificazione dell’area Genova-Campasso, intervento collegato agli investimenti ferroviari del Pnrr nell’ambito del progetto Terzo Valico–Nodo di Genova, ultimo tratto dell’alta velocità Genova-Milano.

L’obiettivo principale è ridurre il disagio abitativo per i residenti degli edifici situati in prossimità della linea ferroviaria. L’Addendum introduce novità rilevanti, a partire dall’individuazione, su un finanziamento nazionale complessivo di 186 milioni di euro, di una quota non vincolante pari a 78,5 milioni destinata a espropri e indennizzi, compreso il Pris, il programma regionale di intervento strategico, per i soggetti interferiti dai lavori nell’area del Campasso.

Tra i punti qualificanti dell’accordo c’è anche la definizione di un’unica fascia fino a 30 metri dal binario più esterno per individuare l’area interessata dal disagio abitativo e dalla variazione permanente del valore degli immobili. Una scelta che supera il precedente sistema a tre fasce progressive previsto dal protocollo originario.

"Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto, che permetterà finalmente di sbloccare gli indennizzi destinati ai residenti", dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. Un risultato, sottolineano, frutto del lavoro congiunto del commissario Mauceri, del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, della Regione e del Comune di Genova, soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana.

