Genova, terzo giorno di sciopero alla Bocchiotti. I sindacati: "Solidarietà dalla cittadinanza”

Terzo giorno consecutivo di sciopero per i lavoratori Professional Solution operanti presso il cantiere Bocchiotti di Arenzano. I sindacati diffondono in una nota quanto segue.

“I lavoratori insieme alle OO. SS. sono ancora davanti ai cancelli a scioperare e andranno avanti ad oltranza fino a quando non verrà accolta la richiesta di Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti di avere garanzie per una vera internalizzazione da parte della Bocchiotti: i 24 lavoratori non devono essere sostituti da lavoratori in somministrazione. Visto il comportamento che la committenza e la Professional hanno messo in atto cercando di dividere i lavoratori, promettendo di tutto e di più, alle OO. SS sorge il sospetto di essere di fronte a un comportamento antisindacale che delegittima di proposito, compattezza, unitarietà e lotta. Al contrario il sindacato e i lavoratori sono compatti e uniti e hanno ricevuto tanta solidarietà da parte della cittadinanza che ha portato, in 72 ore di presidio, cibo e vicinanza ai lavoratori. Altre dimostrazioni arrivano dai lavoratori diretti della Bocchiotti che, con azioni di sciopero a singhiozzo, hanno portato la loro solidarieta alla vertenza in atto. Sopratutto non manca da parte loro la partecipazione al presidio che incoraggia, senza dubbio, la battaglia dei lavoratori in sciopero. Le OO.SS chiedono a gran voce alle istituzioni una convocazione urgente per poter trovare una soluzione per la salvaguardia e la dignità di questi lavoratori”.