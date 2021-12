Genova, tenta di rubare 1.000 euro di profumi: arrestata

di Edoardo Cozza

La donna, già nota alle forze di polizia, aveva agito con una complice: quest'ultima voleva distrarre un agente per agevolare il furto dell'amica

Gli agenti del nucleo Reati Predatori dell'Unità territoriale Centro della Polizia Locale hanno arrestato una donna di origine dominicana che, insieme ad una complice, ha tentato di rubare in un grande magazzino di via XX Settembre, alcuni profumi per un valore complessivo di oltre mille euro.

Già nota alla polizia locale per altri cinque furti avvenuti nel corso del 2021, la donna è stata sorvegliata dall'Agente in servizio di prevenzione e contrasto di attività illecite commesse nel centro cittadino e fermata all'uscita del negozio per verifiche. La complice, nel frattempo, ha tentato di distrarre l'Agente per permettere la fuga della fermata. A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti all'interno della borsa della fermata, 10 profumi di varie marche note, schermati artigianalmente con una placca di alluminio inserita nella fodera, per eludere l'antitaccheggio delle confezioni e le barriere poste all'uscita del punto vendita.

L'arrestata è stata condotta nelle camere di sicurezza della Questura di Genova, per rimanere a disposizione in attesa del processo per direttissima con l'accusa di tentato furto in flagranza. L'arresto è stato convalidato ed è stato disposto dal Tribunale di Genova l'obbligo di presentazione quotidiana presso i carabinieri di Rivarolo.