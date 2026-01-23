Genova: tamponamento tra auto provoca investimento

Un tamponamento tra due auto, in via Assarotti, all'altezza di via Calatafimi, ha provocato l'investimento di un pedone che stava attraversando sulle strisce. Il fatto si è registrato nella corsia a scendere, direzione centro. Il malcapitato è stato trasferito al pronto soccorso, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

