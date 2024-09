Genova, Tajani a Telenord: "Bucci miglior candidato del centrodestra, sarà il presidente del fare"

"Marco Bucci è il miglior candidato che il centrodestra può mettere a disposizione del popolo ligure. E' il sindaco del sì, vogliamo che questa stagione la regione Liguria possa essere guidata da un uomo del fare, dall'altra parte c'è solo il partito del no. Guardiamo la vicenda della gronda, se avesse vinto in passato il partito del sì così come ha vinto per la ricostruzione del ponte Morandi, forse anche la tragedia del ponte non ci sarebbe stata. Basta con i no che fanno danni all'economica e alla popolazione ligure. Questo è il motivo perché abbiamo scelto Bucci, un civico, non è questo il momento di affidare alla guida della regione un uomo di partito, lui è un'eccellente amministratore.

E il ministro sull'ex presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, con cui è sempre stato freddo in parte per il modo in cui ha lasciato Forza Italia e in parte perché nella sua giunta non ha messo nemmeno un assessore di Forza Italia: "Toti ha governato bene questa regione, è stata una sua libera scelta lasciare Forza Italia. Se n'è andato via in maniera così traumatica, questo però non cambia il nostro giudizio sulle vicende giudiziarie, siamo sempre stati leali, ma con Bucci le cose saranno completamente diverse. Mi auguro sia lui il presidente della regione e Forza Italia, anche grazie al consenso che avrà uno spazio nella giunta, ma sempre per dare risposte ai cittadini".

Tajani è poi ambizioso riguardo ai risultati del partito e molto deciso: "L'ultimo sondaggio dava il 10% in Liguria per Forza Italia, ma io sono più ambizioso voglio arrivare al 12%".