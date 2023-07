Genova: taglio dei pini in corso Podestà, il Pd chiede la sospensione

Cittadini e ambientalisti hanno raccolto centinaia di firme, già consegnate alla segreteria del sindaco Marco Bucci, e hanno rimarcato in questi giorni come il vicesindaco Pietro Piciocchi si sia espresso con un'ipotesi di sospensione dei lavori per il taglio dei pini in corso Podestà. Questo a fronte di numerose criticità, che vanno dalla mancanza di un percorso partecipativo alla presa d'atto che si tratti di una questione edilizia (la messa in sicurezza dei locali sottoposti a corso Podestà, oggetto di infiltrazioni la cui responsabilità pare legata alle radici dei pini - e non di problemi delle alberature stesse). Lo sostiene il gruppo del Pd in Comune.

"Avevamo già segnalato in aula, in Consiglio e in commissione, che questo intervento andrebbe a interferire con il profilo monumentale della passeggiata sopra il Ponte Monumentale, un vero e proprio patrimonio della città e dei genovesi - ricorda la consigliera Donatella Alfonso - Si possono valutare, così come segnalato anche da tecnici ed esperti ambientali, differenti modi di risolvere i problemi delle infiltrazioni, mettendo in sicurezza gli alberi senza distruggere lo skyline attuale. E' quindi necessario, viste le tante incertezze, che il progetto sia fermato, che non siano avviati i lavori previsti per la prossima settimana e che tutta la vera riqualificazione di corso Andrea Podestà, con un percorso partecipativo, sia ridiscussa insieme ai cittadini prendendo atto delle diverse ipotesi progettuali".