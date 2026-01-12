Genova, tabaccheria Brignole: assessore Beghin incontra titolare per trovare soluzione

Questa mattina l’assessora al Commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin, ha ricevuto nei suoi uffici la titolare della tabaccheria della stazione ferroviaria di Brignole Mirella Strata.

La titolare aveva avviato una raccolta firme per opporsi alla chiusura definitiva della sua tabaccheria, che era in attività da 35 anni. Alla raccolta firme si erano presentati in numerosi, tutti vecchi clienti che negli anni avevano usufruito dei servizi più disparati, dalla semplice ricarica telefonica fino ad andare a comprare addirittura il sale, formando anche dei rapporti di amicizia con Mirella e tutto il suo personale. È stato definito da tutti un servizio essenziale all'interno della stazione.

"L’incontro di stamani – ha spiegato Tiziana Beghin – è stato molto utile per comprendere le difficoltà che la titolare e i suoi dipendenti stanno affrontando. Negli anni il negozio ha svolto anche una funzione sociale importante e la sua chiusura definitiva rappresenterebbe un danno che va oltre l’aspetto economico. Come assessorato ci stiamo attivando per valutare possibili soluzioni o alternative che permettano di proseguire il servizio e salvaguardare i posti di lavoro collegati".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.