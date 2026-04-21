Genova, studenti del liceo "Pertini" presentano alla sindaca Salis una proposta di legge sull'economia circolare

Nel quadro del Giornata della Terra e durante il Circular City Forum 2026, la sindaca Silvia Salis ha accolto a Palazzo Tursi una delegazione di studenti del liceo statale Pertini di Genova, accompagnati dai loro docenti. In questa occasione è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare, focalizzata su strategie per la sostenibilità e sul rafforzamento dell’economia circolare.

L’elaborato rappresenta il risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto attivamente gli studenti nella progettazione di strumenti normativi innovativi, con un’attenzione particolare al miglioramento e alla diffusione dei centri del riuso, considerati fondamentali per ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse.

Il progetto di legge è nato nell’ambito di Interreg SUPER_ECO, un’iniziativa che ha coinvolto oltre cento giovani in attività di educazione ambientale e sensibilizzazione sulla circolarità. Il percorso si è sviluppato grazie alla collaborazione con stakeholder locali, centri del riuso e diverse realtà del territorio.

Il coordinamento dell’iniziativa è stato affidato al Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova e alla Città Metropolitana di Genova, con il supporto operativo di AMIU Genova per le attività specifiche.

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