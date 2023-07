Genova, StartTappe in Casa quartiere Certosa, aperta Officina della cura

Presentate questa mattina le attività del nuovo Centro di Prossimità e Officina della Cura all’interno della Casa di Quartiere a Certosa, realizzate nell’ambito del progetto StartTappe.

"StartTappe è un progetto che sta dando ottimi risultati nei centri di prossimità aperti in questi mesi nel centro storico, dimostrando che la rete del terzo settore sta intercettando le reali richieste delle persone, incrociando domanda e offerta di lavoro – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – abbiamo quindi deciso di ‘esportare’, in via sperimentale, il modello oramai rodato in centro anche nella delegazione di Certosa, al centro di un’azione di rigenerazione urbana da parte dell’amministrazione comunale e come tale non può prescindere dalla valorizzazione delle persone che ci vivono, mettendole al centro anche delle politiche sociali. Nel primo mese di avvio del progetto StartTappe, il Centro di prossimità ha già intercettato decine di contatti quotidiani, offrendo, tra gli altri, servizi di orientamento al lavoro, matching tra domanda e offerta, sportello di supporto digitale e di redazione dei curricula". Nel primo mese di attività, il Centro, aperto 15 ore settimanali, ha svolto 51 colloqui: il 27 luglio e il 3 agosto sono già in programma corsi di sicurezza a medio rischio da 12 ore per un 35 partecipanti.

Il Centro di prossimità è un contenitore di servizi promossi nell’ambito del Piano Caruggi del Comune di Genova, con lo scopo di favorire percorsi di inclusione socio lavorativa e lavorativa per tutta la cittadinanza, con particolare riferimento a persone svantaggiate con fragilità e vulnerabilità sociali e disoccupate. Il Progetto StartTappe nasce per creare occasioni di prossimità, cura del bene pubblico e incontro domanda offerta di lavoro. I servizi comprendono: primo orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro, sostegno all’autoimprenditoria, valorizzazione delle competenze e attivazione dei tirocini.

"Il Centro di Prossimità di Certosa ci dà la possibilità di sperimentare il lavoro che stiamo facendo in un territorio diverso dal Centro storico di Genova, dove siamo presenti con altri servizi" commenta Manuel Sericano, coordinatore della rete progettuale di StartTappe. I servizi del Centro di prossimità sono gratuiti e comprendono: orientamento al lavoro, incontro domanda-offerta di lavoro, colloqui individuali, valorizzazione delle competenze, sostegno all’autoimprenditoria, corsi di formazione, tirocini e assistenza digitale.

Oltre al Centro di prossimità, è stata aperta, oggi, l’Officina della Cura, sempre a Certosa, nell’ex edicola di via Piombino 4 e 6 R, adiacente alla casa di Quartiere. L’officina impiegherà 2 capi squadra e dalle 4 alle 8 persone con percorsi di inclusione socio lavorativa: saranno organizzate 2 squadre di manutenzione che opereranno per le piccole riparazioni, la pulizia integrativa e la co-gestione di spazi e beni pubblici.

StartTappe è un Patto di Sussidiarietà nato tra una fitta rete di soggetti del Terzo Settore, in grado di garantire molteplici azioni di inclusione lavorativa: Agorà Coop, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, Coop. Il Laboratorio, Coop. Proges, Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Social Hub Genova, Consorzio Omnia, coop. la Comunità, Coop. CFLC, Coop. Gente di Mare, Coop il Cesto, Ass.ne Afet Aquilone, Ass.ne Cineguida, Coop CoSerCo, Coop il Rastrello, Coop la Cruna, Coop Maris, Coop Solidarietà & Lavoro, Coop Il Quadrifoglio.

I destinatari dei servizi sono tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del comune di Genova. L’orario di apertura del centro di Certosa: lunedì e giovedì 9 -13; martedì 9 -13 e 1 -18, con la presenza dello sportello digitale solo il lunedì dalle 9 alle 13. Tel: 344. 0867154 - email: starttappecertosa@agoracoop.it