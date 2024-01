Genova: spaccio nel centro storico, tre arresti

Tre pluripregiudicati, protagonisti di un'attività coordinata di spaccio nel centro storico di Genova, sono finiti nella rete del GOCS - Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti della Polizia Locale dell’Unità territoriale Centro. Gli agenti hanno fermato inizialmente due uomini di nazionalità senegalese, gravati da numerosi precedenti per stupefacenti, e altri reati impegnati in attività di spaccio nei confronti di un acquirente italiano agendo in coppia.





Gli agenti avevano notato una cessione in concorso tra i due ad un acquirente italiano; nello specifico uno faceva da "gancio" prendendo il denaro e, dopo averlo consegnato al connazionale, si faceva dare una dose di crack che consegnava all'acquirente. Quest'ultimo, seguito dagli agenti, ha consegnato spontaneamente la dose acquistata, indicando l’identità degli spacciatori, confermando la dinamica della vendita. Il 'gancio' è stato fermato dagli agenti insieme all’acquirente mentre il secondo spacciatore si è allontanato rapidamente per dirigersi verso la sua abitazione, pedinato dagli agenti.





Al momento dell'accesso all'appartamento, in via Struppa, l’uomo che aveva effettuato la cessione in concorso lanciava dalla finestra un involucro contenente 10 dosi di crack mentre un altro si opponeva all'accesso degli operanti lanciando pentole, oggetti e cercando di colpire gli operatori della Polizia Locale per rallentare il loro operato. A seguito della perquisizione veniva rinvenuto materiale da confezionamento compatibile con la droga lanciata dalla finestra e altri strumenti per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di 464 euro ritenuta il provento dell'attività di spaccio.





Per i tre senegalesi arrestati è stata disposta la custodia presso le camere di sicurezza per il giudizio per direttissima. Il primo soggetto fermato è nato nel 1992 e risulta pluripregiudicato per stupefacenti, furto, furto con strappo, rapina, oltraggio, resistenza, lesioni, violenza sessuale e gravato da ordine di espulsione esecutivo; arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il secondo fermato è del 2003, risulta gravato da otto precedenti per spaccio, due carcerazioni, irregolare sul territorio nazionale, arrestato per la cessione e la detenzione di stupefacente. Il terzo fermato è del 1997 e risulta gravato da sei precedenti per spaccio e in corso di esecuzione di due obblighi di firma per processi in materia di stupefacenti. È stato arrestato per detenzione di stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.