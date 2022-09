Genova, sottopassi chiusi e semafori in tilt: il bilancio della notte di temporale

Allagamenti, sottopassi chiusi e semafori in tilt. È il bilancio del forte temporale che si è abbattuto nella notte a Genova dove da ieri sera e fino alle 15 di oggi è stata dichiarata l'allerta gialla. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Sono stati chiusi i sottopassi di via Perlasca e di piazza della Nunziata. Disagi nel ponente cittadino per i semafori fuori uso in particolare in via Buranello, piazza Barabino, via Sampierdarena, via Cantore e corso Martinetti.

a Busalla ci sono stati allagamenti di negozi e scantinati: qui sono caduti oltre 110 mm di pioggia in tre ore. I pluviometri hanno sfiorato in quella zona i 170 mm di pioggia in 24 ore.