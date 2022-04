Genova sotterranea, gallerie segrete e cunicoli senza fine. "Serve un piano regolatore"

di Redazione

Gli esperti:"Un patrimonio straordinario, sarebbe molto importante avere un piano regolatore del sottosuolo"

Tutti sanno quanto sia bella Genova. Pochi sanno quanto lo sia anche sottoterra perchè in pochi hanno avuto la fortuna di vedere cunicoli, gallerie,sorgenti e porte segrete. Chi conosce bene cosa nasconde il sottosuolo è il Centro Studi Sotterranei che da anni si occupa di ricerca, studio, esplorazione, documentazione, divulgazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente ipogeo naturale ed artificiale.

Ospiti della trasmissione di telenord "Primo Piano" lo speologo Ivan Greco e il geologo Francesco Faccini hanno messo in evidenza un aspetto importante. "Abbiamo un ottimo rapporto con l'amministrazione - le loro parole - stiamo lavorando bene insieme da tempo. Conme centro Studi Sotterranei diciamo che sarebbe bello che venisse fatto un piano regolatore del sottosuolo come accade già in altre città per avere un tool sottomano per pianificare tutte le cvarie attività sia in termini di valorizzizioni degli ipogei che per valutare eventuali e potenziali pericoli che possono ripercuotersi in superficie".

Il Centro Studi Sotterranei (CSS) nasce a Genova con finalità scientifiche di ricerca, studio, esplorazione, documentazione, divulgazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente ipogeo naturale ed artificiale.

È costituito da un'equipe interdisciplinare di esperti in varie branche – speleologia delle cavità artificiali, urbanistica del sottosuolo, archeologia, architettura, geologia, storia, ingegneria, scienze naturali, ecc. – e tecnici con competenze speleologiche, alpinistiche e subacquee.

CSS opera a livello locale, nazionale ed internazionale collaborando in sinergia con molteplici soggetti: Pubbliche Amministrazioni, Università italiane e straniere, Soprintendenze, Enti di ricerca ed Istituzioni a carattere nazionale e sovrannazionale (CNR, ISPRA, INGV, UIS, ecc.), Ministeri, Fondazioni ed Organizzazioni (UNESCO, SSI, CAI, ecc.).

Dal 2000, CSS ha in essere una convenzione con il Comune di Genova che lo autorizza ad operare nel sottosuolo della città. CSS è una delle associazioni componenti la Federazione per la tutela e la valorizzazione dell’Acquedotto Storico della Valbisagno.