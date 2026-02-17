Genova, sicurezza stradale, Robotti a Telenord: "Comune in prima linea, 30km/h misura benefica e lungimirante"

Emilio Robotti, assessore comunale di Genova alla Mobilità Sostenibile, interviene a Telenord per illustrare il piano dell'amministrazione Salis in relazione alla riduzione dell'incidentalità urbana e alla promozione della sicurezza stradale. Robotti ha che è in corso un censimento degli attraversamenti pedonali, svolto in accordo con l'Università e con uso dell'IA, difendendo poi la prospettiva dell'istituzione delle controverse Zone 30, con il limite di velocità generalmente in prossimità degli istituti scolastici, citando anche gli esempi di Olbia e Bologna.

