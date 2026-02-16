Autonomia, dopo le pre intese, la Liguria studia gli schemi degli accordi
di Redazione
Passo avanti per quanto riguarda la definizione dei temi che rientrano nele materie dell'Autonomia. I presidenti di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, dopo aver già firmato le pre-intese con l’esecutivo, prenderanno parte al Consiglio dei ministri in programma mercoledì, durante il quale saranno esaminati gli schemi degli accordi.
A comunicarlo è stato il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, al termine di un confronto svoltosi in mattinata con i quattro governatori.
Le pre-intese – ha precisato il ministro – coinvolgono numerosi ambiti di competenza, tra cui protezione civile, regolamentazione delle professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela sanitaria e coordinamento della finanza pubblica.
“Il vertice si è concluso con un esito positivo – ha dichiarato Calderoli – registriamo una piena convergenza con i presidenti delle Regioni. Il percorso verso l’Autonomia va avanti e auspico che anche altri territori possano intraprenderlo, superando le contrapposizioni ideologiche”.
