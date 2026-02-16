Genova, giornata risparmio energetico, assessore Pericu a Telenord: "Comune vuol agevolare fotovoltaico comunitario"
Spegnimento simbolico verso sera per un'ora dell’illuminazione scenografica di via Garibaldi
In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, oggi, lunedì 16 febbraio, il Comune di Genova aderisce alla campagna nazionale M'illumino di Meno 2026 con un gesto simbolico ma significativo: lo spegnimento dell’illuminazione scenografica di via Garibaldi dalle ore 18 alle 19.
L’iniziativa, giunta alla ventiduesima edizione, punta a richiamare l’attenzione sull’uso responsabile dell’energia e sull’importanza di adottare stili di vita sostenibili. Un’ora di “buio consapevole” nel cuore del centro storico diventa così un messaggio concreto rivolto a cittadini e istituzioni.
A sottolineare l’impegno dell’amministrazione è l’assessore all’Ambiente Silvia Pericu, intervenuta a Telenord, che ha annunciato, tra le altre iniziative, l’intenzione di promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici a livello comunitario. Un progetto che mira a incentivare la produzione condivisa di energia rinnovabile, rafforzando il coinvolgimento diretto dei cittadini nella transizione ecologica.
La partecipazione alla campagna si inserisce nel percorso già avviato dal Comune per favorire comportamenti virtuosi, ridurre l’impatto ambientale e accrescere la consapevolezza collettiva sulle scelte quotidiane legate al consumo di risorse. Un impegno che guarda non solo al risparmio energetico, ma a un cambiamento culturale più ampio e duraturo.
