Comuni montani, Natale: "Osservazioni già ad agosto, ma la Giunta in silenzio". Campora: "Presenteremo proposte per evitare penalizzazioni”

Dai comuni montani al futuro del trasporto pubblico, fino alla gestione dei rifiuti: il confronto tra il consigliere regionale di maggioranza Matteo Campora e l’esponente Pd Davide Natale accende il dibattito sulle scelte della Regione Liguria e sulle ricadute per i territori.

Comuni montani – Il tema più acceso riguarda la nuova classificazione nazionale che in Liguria lascia fuori 32 comuni dall’elenco montano. Per Natale la conseguenza è immediata: meno risorse e servizi a rischio. “I 32 comuni non parteciperanno alla divisione del Fondo nazionale della montagna da 200 milioni”, ha spiegato, sottolineando possibili effetti su scuola, trasporti e sanità nei territori dell’entroterra.

Le critiche – L’esponente Pd accusa Regione e Governo di aver perso tempo: “Abbiamo fatto osservazioni già ad agosto, ma la Giunta è rimasta in silenzio”. Secondo Natale la perdita delle agevolazioni fiscali e dei contributi nazionali rischia di aggravare spopolamento e difficoltà economiche.

La replica – Campora difende l’operato della maggioranza, ricordando che il numero complessivo dei comuni montani è cresciuto a livello nazionale e che sono in corso verifiche tecniche con Anci. “La Liguria ha una particolarità, la verticalità del territorio, che va riconosciuta. Presenteremo proposte per evitare penalizzazioni”, ha detto, citando anche risorse regionali alternative.

Trasporto pubblico – Sul fronte Tpl, Natale giudica positivo l’annuncio dell’aumento di capitale fino a 40 milioni per Amt, ma chiede un piano regionale: “Non basta Genova, servono risorse per tutta la Liguria”. Campora concorda sulla necessità di una visione più ampia e richiama il problema nazionale del sottofinanziamento del settore, aprendo alla prospettiva di un sistema regionale integrato.

Agenzia rifiuti – Nuovo scontro sull’Agenzia regionale. Natale la definisce una struttura inefficace: “Non è una scatola vuota, ma quasi”. Campora rivendica invece risultati concreti, tra cui l’avvio del percorso per individuare gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti.

