Genova, sicurezza stradale, Bevilacqua(Lega): " Sistemazioni del solco in via Ausonia entro luglio"

“In via Ausonia, a Genova, dopo i lavori per l’installazione dei cavi della fibra ottica, sul manto stradale è rimasto un solco che risulta estremamente pericoloso soprattutto per chi vi transita in moto o in bicicletta. È da molto tempo che i cittadini hanno segnalato la pericolosità della strada che è fa l’altro molto trafficata e già di per sé non larghissima. Con le auto parcheggiate a lato le dimensioni della carreggiata si vanno a ridurre ulteriormente e il solco sul manto stradale è al centro del transito e risulta dunque un pericolo. Rispondendo a una mia interrogazione, l’Assessore competente ha confermato che lo scavo è stato realizzato dalla TIM che dovrà provvedere al ripristino del manto stradale. Il comune ha già eseguito vari sopralluoghi e più volte sollecitato con Aster la TIM a intervenire. Sembra che questa sia la volta buona, perché abbiamo notizia che la società di telefonia mobile ha inserito via Ausonia negli interventi urgenti e ha dato incarico a due imprese di eseguire le varie sistemazioni entro il prossimo mese di luglio. Sarà mia cura monitorare che i lavori vengano eseguiti e in caso contrario segnalarlo nuovamente a chi di dovere”.

Lo dice in una nota Alessio Bevilacqua, consigliere della Lega in comune a Genova.