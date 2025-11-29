Genova, "Sicurezza in movimento": da questa sera Polizia locale a bordo dei bus

Partirà questa serà il progetto "Sicurezza in movimento", che rafforza la presenza della Polizia locale nei luoghi della mobilità cittadina, per tutelare i passeggeri e il personale viaggiante sui bus AMT intervenendo con tempestività nelle situazioni che possono generare disagio o insicurezza. L’obiettivo è di rafforzare il servizio della polizia locale - attualmente impegnata in servizi mattutini e pomeridiani con pattuglie di quartiere presenti in tutte le zone della città – per aumentare la percezione di sicurezza sui mezzi pubblici, prevenire comportamenti molesti, vandalismi, episodi di degrado e offrire un supporto immediato nelle situazioni critiche, in particolare per le fasce deboli dell’utenza.

«Questo progetto nasce da un’esigenza concreta: garantire a chi utilizza i mezzi pubblici un ambiente più sicuro e sereno, in ogni momento della giornata – commenta la sindaca Silvia Salis – è un impegno che portiamo avanti insieme alla Polizia Locale e ad AMT, con un approccio fondato sulla collaborazione e sulla presenza costante sul territorio. Con Sicurezza in movimento potremo intervenire con maggiore tempestività in caso di necessità, affiancare il personale viaggiante e tutelare l’utenza, in particolare le persone più fragili».

«Sicurezza in movimento rappresenta un’evoluzione significativa del modo di operare della polizia locale nei contesti della mobilità urbana – afferma l’assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – Con questo progetto offriamo un servizio più vicino alle persone e capace di adattarsi rapidamente alle criticità quotidiane, per accompagnare la città verso una mobilità più sicura, migliorando la qualità della vita degli utenti del trasporto pubblico».

Vengono rafforzate le pattuglie a bordo e sul territorio, con l’impiego aggiuntivo dei reparti specialistici antidegrado e delle unità cinofile nelle aree più critiche. Durante la settimana, da lunedì a sabato, viene potenziata la presenza delle pattuglie di quartiere a bordo dei bus.

Il venerdì e il sabato si prevede la presenza serale e notturna di sei agenti nei capolinea e alle fermate maggiormente esposte a episodi di degrado. È previsto l’impiego di pattuglie in abiti civili per il contrasto di borseggi e scippi, sia a bordo dei mezzi sia nelle zone di maggiore affluenza del trasporto pubblico.

