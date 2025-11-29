Attualità

Genova, "Sicurezza in movimento": da questa sera Polizia locale a bordo dei bus

di Luca Pandimiglio

Obiettivo prevenire comportamenti molesti, vandalismi, degrado e offrire un supporto immediato nelle situazioni critiche, in particolare per le fasce deboli

Partirà questa serà il progetto "Sicurezza in movimento", che rafforza la presenza della Polizia locale nei luoghi della mobilità cittadina, per tutelare i passeggeri e il personale viaggiante sui bus AMT intervenendo con tempestività nelle situazioni che possono generare disagio o insicurezza. L’obiettivo è di rafforzare il servizio della polizia locale - attualmente impegnata in servizi mattutini e pomeridiani con pattuglie di quartiere presenti in tutte le zone della città – per aumentare la percezione di sicurezza sui mezzi pubblici, prevenire comportamenti molesti, vandalismi, episodi di degrado e offrire un supporto immediato nelle situazioni critiche, in particolare per le fasce deboli dell’utenza.
 
«Questo progetto nasce da un’esigenza concreta: garantire a chi utilizza i mezzi pubblici un ambiente più sicuro e sereno, in ogni momento della giornata – commenta la sindaca Silvia Salisè un impegno che portiamo avanti insieme alla Polizia Locale e ad AMT, con un approccio fondato sulla collaborazione e sulla presenza costante sul territorio. Con Sicurezza in movimento potremo intervenire con maggiore tempestività in caso di necessità, affiancare il personale viaggiante e tutelare l’utenza, in particolare le persone più fragili».
 
«Sicurezza in movimento rappresenta un’evoluzione significativa del modo di operare della polizia locale nei contesti della mobilità urbana – afferma l’assessora alla Sicurezza urbana Arianna ViscogliosiCon questo progetto offriamo un servizio più vicino alle persone e capace di adattarsi rapidamente alle criticità quotidiane, per accompagnare la città verso una mobilità più sicura, migliorando la qualità della vita degli utenti del trasporto pubblico».
 
Vengono rafforzate le pattuglie a bordo e sul territorio, con l’impiego aggiuntivo dei reparti specialistici antidegrado e delle unità cinofile nelle aree più critiche. Durante la settimana, da lunedì a sabato, viene potenziata la presenza delle pattuglie di quartiere a bordo dei bus. 
Il venerdì e il sabato si prevede la presenza serale e notturna di sei agenti nei capolinea e alle fermate maggiormente esposte a episodi di degrado. È previsto l’impiego di pattuglie in abiti civili per il contrasto di borseggi e scippi, sia a bordo dei mezzi sia nelle zone di maggiore affluenza del trasporto pubblico.

