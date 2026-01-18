Genova, SIAP: incontro positivo con l’assessore Viscogliosi e avvio della raccolta firme per i Patti sulla sicurezza

Si è svolto un incontro positivo e costruttivo tra il Segretario provinciale del SIAP, Roberto Traverso, e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, alla presenza del Comandante della Polizia Locale Manzo e del Segretario Regionale SIAP Liguria Dondero. Durante il confronto, il sindacato ha ribadito l’urgenza di un coordinamento più efficace tra Polizia Locale e Forze dell’Ordine, sottolineando come la sicurezza urbana non possa ricadere esclusivamente sul personale in divisa, già sottoposto a carichi di lavoro sempre più pesanti a causa della carenza di organico.





Il SIAP ha preso atto della riduzione degli effettivi della Polizia Locale da circa 1.200 a 950 unità e ha evidenziato la necessità di valorizzare queste risorse attraverso una cabina di regia sovraordinata, capace di coordinare tutti gli attori istituzionali e territoriali coinvolti nella sicurezza, dai Municipi ai servizi sociali, fino al tessuto associativo cittadino. È stata inoltre ribadita l’importanza di rafforzare la presenza coordinata di personale nelle aree più sensibili della città, dal centro storico ai quartieri con maggiore degrado urbano, per prevenire episodi di criminalità e incrementare l’efficacia degli interventi.





Nel corso dell’incontro, il SIAP ha annunciato l’avvio di una raccolta firme online sulla piattaforma Change.org, rivolta ai cittadini, per sostenere la sottoscrizione dei Patti sulla Sicurezza tra Sindaco e Prefetto, come previsto dal Decreto Legge 14/2017. Il sindacato ha sottolineato che tali Patti devono coinvolgere preventivamente il tessuto sociale e associativo della città, per garantire un approccio unitario e strutturato alla sicurezza urbana.





Il SIAP ha infine evidenziato l’esigenza di rafforzare le articolazioni territoriali della Polizia Locale e migliorare la coordinazione con le Forze di Polizia dello Stato e l’Arma dei Carabinieri, per offrire interventi più efficaci e una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini genovesi.

