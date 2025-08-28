Genova, SIAP: “Bene l’impegno del Questore sui carichi di lavoro, ora servono fatti concreti”
di M.C.
Il segretario provinciale Roberto Traverso commenta con soddisfazione l’esito dell’incontro con la Questore Burdese, chiedendo più coordinamento istituzionale e strumenti stabili per la sicurezza urbana
Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) di Genova esprime soddisfazione dopo l’incontro con la Questore Burdese, avvenuto ieri mattina a cui hanno partecipato la segreteria provinciale e il segretario regionale Alessandro Dondero. Al centro del confronto il tema dei carichi di lavoro della Polizia di Stato, considerato da anni una priorità dal sindacato.
Carichi di lavoro – “Accogliamo con favore l’impegno formale del Questore a convocare entro metà settembre il tavolo di confronto sui carichi di lavoro – ha dichiarato Roberto Traverso, segretario provinciale SIAP – uno strumento sindacale fondamentale che chiediamo da tempo e che riteniamo indispensabile per tutelare la professionalità dei poliziotti e garantire servizi di qualità ai cittadini”.
Carenza di organico – Per il SIAP il confronto sarà cruciale per affrontare la grave carenza di personale che colpisce Questura e Commissariati: “Solo un dialogo strutturato e costante – ha aggiunto Traverso – potrà consentire di calibrare i carichi in base alle risorse disponibili, riducendo i rischi professionali e valorizzando la qualità dei servizi resi alla comunità”.
Coordinamento istituzionale – Nel corso dell’incontro, il sindacato ha ribadito la necessità di estendere a tutta la città il modello di coordinamento che ha dato risultati positivi nel centro storico: “Il contributo della Polizia Locale, senza sovrapposizioni, si è rivelato un supporto importante – ha osservato Traverso – ma ora occorre garantire un rafforzamento stabile del personale anche nei municipi più esposti al degrado urbano”.
Ruolo della Polizia Locale – Secondo il SIAP, la presenza della Polizia Locale non deve essere limitata a interventi sporadici, ma deve assicurare un supporto continuativo soprattutto nei controlli amministrativi: contratti di affitto, licenze commerciali, edilizia, concessioni per sale giochi, mappatura degli esercizi a rischio come compro oro, centri estetici, barbieri e sale scommesse.
Osservatori nei municipi – Traverso ha rilanciato la proposta di istituire osservatori per la sicurezza urbana, previsti dal Decreto Minniti come propedeutici ai patti per la sicurezza tra sindaco e prefetto: “Il centro storico non deve diventare un’isola, ma un modello da estendere a tutta la città con strumenti concreti e coordinati”.
Tutela legale – Il SIAP, primo sindacato in Questura e nei Commissariati genovesi, annuncia infine di avere attivato il proprio studio legale per la difesa dei poliziotti iscritti esposti a rischio professionale: “La tutela della salute e della sicurezza dei colleghi resta una priorità assoluta”, ha concluso Traverso.
