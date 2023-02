Genova, si puntella l'ordinanza anti-smog: sì ai mezzi commerciali in area 2, quella intorno al centro città

L'ultima novità sul piano anti smog del Comune di Genova riguarda i mezzi commerciali, che potranno circolare liberamente nell'area 2, quella più esterna rispetto al centro, mentre si deve ancora definire la durata della deroga, prevista nell'area 1, per i veicoli Euro 3 diesel. Sono questi alcuni dei correttivi su cui si sta ancora lavorando per mettere a punto definitivamente l'ordinanza antismog, in vigore dal 1 marzo. In queste ore sono in corso, infatti, nuovi confronti con Regione Liguria ma l'ordinanza dovrebbe essere firmata tra domani e venerdì.

"In queste settimane di lavoro siamo comunque riusciti a dare risposte - ha spiegato l'assessore all'ambiente Matteo Campora, a margine di una conferenza stampa - alle note richieste di cittadini e di operatori commerciali e di tutti coloro che sono coinvolti dall'ordinanza". L'obiettivo, infatti, è quello di migliorare la vivibilità e la qualità dell'aria cittadina ma anche di rientrare nei livelli indicati dalla legge regionale. "Abbiamo individuato un'area centrale della città - ha spiegato - che andrà ad includere le centraline dove sono stati rilevati gli sforamenti sul biossido di azoto. Confini che permetteranno a tutti i cittadini di accedere ai parcheggi di interscambio ma che andranno anche contro alle esigenze delle attività con la libera circolazione dei commerciali in zona 2. Stiamo invece lavorando a un deroga in area 1 di qualche mese per i mezzi commerciali Diesel euro 3".