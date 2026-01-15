Genova si candida a Capitale Italiana del Mare 2026

La Giunta comunale di Genova ha approvato la candidatura della città al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per valorizzare il legame tra territorio e mondo marittimo. L’iniziativa, promossa dal vicesindaco Alessandro Terrile e dalle assessore Tiziana Beghin e Silvia Pericu, punta a coniugare crescita economica, sostenibilità ambientale, innovazione sociale e valorizzazione culturale.

“La città possiede tutte le potenzialità per proporsi come riferimento nazionale e internazionale nella rigenerazione urbana a vocazione blu”, affermano gli amministratori. L’eventuale assegnazione del titolo non sarebbe solo un riconoscimento, ma un volano per lo sviluppo territoriale, rafforzando il ruolo di Genova come centro per l’economia del mare, la sostenibilità e la cultura marittima.

Il progetto prevede anche l’adesione alla EU Mission Charter “Restore our Oceans and Waters by 2030”, impegnando l’amministrazione nella promozione delle tematiche marine e nel coordinamento della Mayor Coalition, rete di sindaci per la transizione del Mediterraneo. In caso di mancato riconoscimento, il Comune prevede di ripresentare la candidatura nelle edizioni successive.

