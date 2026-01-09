Genova, sfregiato con un coltello fuori da una discoteca: Arcigay denuncia un’aggressione omofoba

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito al volto con un coltello all’uscita di una discoteca nel quartiere Sampierdarena, a Genova. Secondo quanto denuncia Arcigay Genova, si è trattato di un’aggressione a sfondo omofobo compiuta da un gruppo di giovani.





L’associazione parla di un episodio «vile e brutale», un atto di violenza che avrebbe avuto l’obiettivo di colpire e intimidire una persona percepita come “diversa”. Il giovane, dopo l’aggressione, ha trovato la forza di denunciare l’accaduto, un gesto che Arcigay definisce di grande coraggio.





"Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla vittima – si legge nella nota –. Denunciare non è scontato, soprattutto in un contesto in cui alle persone LGBTQIA+ viene ancora troppo spesso chiesto di essere invisibili, di non esporsi, come se la responsabilità della violenza fosse di chi non si nasconde abbastanza".





Per Arcigay si tratta di un chiaro episodio di violenza omofoba, inserito in un clima culturale e politico che, secondo l’associazione, tende a minimizzare o normalizzare l’odio. Un clima che rischia di alimentare nuove aggressioni e di rendere ancora più difficile l’emersione di questi reati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.