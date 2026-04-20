Genova, sede di CasaPound: in municipio passa la mozione del centrosinistra sulla tutela ai residenti

Il tema della sede di CasaPound Italia in via Montevideo approda al centro del dibattito istituzionale nel Municipio VIII Medio Levante, che ha approvato una mozione per chiedere interventi mirati sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Il provvedimento impegna la presidente Anna Palmieri a sostenere formalmente l’iniziativa della sindaca nei confronti di Prefettura e Questura, con l’obiettivo di affrontare le criticità segnalate nella zona. Si punta quindi a un’azione coordinata tra le istituzioni per individuare possibili soluzioni legate alla presenza della sede del movimento.

La mozione, proposta dai gruppi di centrosinistra, è stata approvata anche grazie a divisioni emerse all’interno della maggioranza di centrodestra, risultate determinanti per l’esito della votazione finale.

Nel documento si sottolinea la necessità di garantire maggiore tutela per i residenti del quartiere della Foce, chiedendo un intervento concreto e condiviso. Soddisfazione è stata espressa da Angiola Bavoso, capogruppo del Partito Democratico, che ha definito il risultato frutto di una posizione unitaria e fortemente antifascista, ribadendo che non c’è spazio in città per realtà che si richiamano a valori in contrasto con la Costituzione italiana.

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