Genova, rendiconto Comune, opposizione all'attacco: "Non c'era buco, anzi conti chiusi in attivo. Salis chieda scusa alla città"

Sul rendiconto comunale la minoranza di centrodestra va all'attacco: "Salis chieda scusa alla città".

"Era il 9 giugno scorso - recita una nota congiunta dei capigruppo del centrodestra e del misto - quando la Sindaca Silvia Salis, nel presentare la propria giunta, lanciava un allarme pesantissimo: un "buco di bilancio" da oltre 50 milioni di euro ereditato dalla precedente amministrazione. Una narrazione rilanciata con enfasi da tutti i media, utilizzata come scudo preventivo per giustificare immobilismo o scelte impopolare, come l'aumento dell'IMU, poi rivelatasi del tutto inutile, tanto da essere revocata nel dicembre scorso.

Oggi, la prova dei fatti demolisce quel castello di carte.

I numeri non mentono. Dalla presentazione del bilancio del Comune di Genova emerge una realtà diametralmente opposta a quella dipinta mesi fa: l'esercizio del 2025 si chiude con un avanzo di decine di milioni di euro - quasi 50 milioni - che vengono accantonati in vari fondi a supporto di successive integrazioni di spesa.

Siamo di fronte all'ennesimo episodio di un metodo politico basato sul vittimismo sistematico e sullo scaricabarile verso chi ha governato in precedenza.

Tra esposti "ad orologeria" e denunce di dissesti finanziari rivelatisi inesistenti, la Giunta Salis ha costruito una narrazione del fango che oggi le si rinfaccia con la forza dell'aritmetica.

La Sindaca e la sua Giunta hanno mentito ai cittadini, dipingendo un quadro apocalittico per mero calcolo politico.

Oggi scopriamo che non solo il 'buco' non è mai esistito, ma che l'amministrazione precedente ha lasciato un ente in piena salute finanziaria.

Significativo è il fatto che il Vice Sindaco, nel corso della commissione di oggi, abbia dichiarato che effettivamente quello del 9 giugno non era un buco.

La Sindaca chieda scusa alla Città".

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