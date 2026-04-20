Genova, rendiconto Comune, opposizione all'attacco: "Non c'era buco, anzi conti chiusi in attivo. Salis chieda scusa alla città"
di R.P.
"La Giunta Salis ha costruito una narrazione del fango che oggi le si rinfaccia con la forza dell'aritmetica"
Sul rendiconto comunale la minoranza di centrodestra va all'attacco: "Salis chieda scusa alla città".
"Era il 9 giugno scorso - recita una nota congiunta dei capigruppo del centrodestra e del misto - quando la Sindaca Silvia Salis, nel presentare la propria giunta, lanciava un allarme pesantissimo: un "buco di bilancio" da oltre 50 milioni di euro ereditato dalla precedente amministrazione. Una narrazione rilanciata con enfasi da tutti i media, utilizzata come scudo preventivo per giustificare immobilismo o scelte impopolare, come l'aumento dell'IMU, poi rivelatasi del tutto inutile, tanto da essere revocata nel dicembre scorso.
Oggi, la prova dei fatti demolisce quel castello di carte.
I numeri non mentono. Dalla presentazione del bilancio del Comune di Genova emerge una realtà diametralmente opposta a quella dipinta mesi fa: l'esercizio del 2025 si chiude con un avanzo di decine di milioni di euro - quasi 50 milioni - che vengono accantonati in vari fondi a supporto di successive integrazioni di spesa.
Siamo di fronte all'ennesimo episodio di un metodo politico basato sul vittimismo sistematico e sullo scaricabarile verso chi ha governato in precedenza.
Tra esposti "ad orologeria" e denunce di dissesti finanziari rivelatisi inesistenti, la Giunta Salis ha costruito una narrazione del fango che oggi le si rinfaccia con la forza dell'aritmetica.
La Sindaca e la sua Giunta hanno mentito ai cittadini, dipingendo un quadro apocalittico per mero calcolo politico.
Oggi scopriamo che non solo il 'buco' non è mai esistito, ma che l'amministrazione precedente ha lasciato un ente in piena salute finanziaria.
Significativo è il fatto che il Vice Sindaco, nel corso della commissione di oggi, abbia dichiarato che effettivamente quello del 9 giugno non era un buco.
La Sindaca chieda scusa alla Città".
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