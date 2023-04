Genova, scritta minatoria degli anarchici contro il sindaco Bucci: solidarietà dal viceministro Rixi

Una scritta minatoria contro il sindaco di Genova Marco Bucci è apparsa su alcuni cartelloni promozionali di via Cairoli, nel cuore del centro storico. Il messaggio, firmato dagli anarchici, riporta la scritta "Bucci Muori", con la sigla del movimento. E arrivano condanne da parte della politica: “Il Gruppo della Lega in Consiglio comunale condanna fermamente l’ignobile scritta: ‘Bucci muori’, comparsa in via Cairoli e rivendicata dagli anarchici. Parole gravissime che non trovano giustificazione alcuna. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al sindaco Bucci. Gli stessi anarchici hanno dato fuoco la scorsa notte ad alcune auto dell’Iren in via Serra. Speriamo che i responsabili possano presto essere individuati, perché l’uso della violenza non può in alcun modo essere tollerato”.

“Solidarietà personale e istituzionale al sindaco di Genova Marco Bucci - scrive in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria - Le minacce scritte e rivendicate da sedicenti gruppi anarchici non fermeranno di certo l’operato di un bravo sindaco e di una amministrazione di centrodestra che sta lavorando, da oltre un lustro, per cambiare finalmente volto alla città. Idee, progetti, vision per il futuro sono la cifra di Marco Bucci e del centrodestra unito. Forza Marco, andiamo avanti insieme che siamo sulla strada giusta”.