Genova, scooter in fuga dalla polizia locale provoca incidente in via Cecchi: due feriti, traffico bloccato

Paura nel primo pomeriggio in via Cecchi, a Genova nel quartiere della Foce, dove uno scooter in fuga dalla Polizia Locale ha provocato un violento scontro con un altro mezzo a due ruote, causando il ferimento di due persone.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:45 all’altezza dell’intersezione con via Magnaghi. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 35 anni, alla guida di uno scooter, stava percorrendo contromano via della Libertà, inseguito da una pattuglia della Polizia Locale con sirene attivate. Raggiunto l’incrocio con via Cecchi, il mezzo in fuga si è scontrato con un altro scooter, condotto da una giovane di 23 anni che procedeva regolarmente verso Viale Brigate Partigiane.

La ragazza ha riportato escoriazioni, un trauma alla clavicola e un’emorragia nasale. Anche il 35enne è rimasto ferito con lesioni superficiali. Entrambi sono stati immobilizzati con tavola spinale e trasportati in codice giallo rispettivamente al Policlinico San Martino e all’ospedale Galliera.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 1. L’incrocio è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti sulle motivazioni della fuga e sulle eventuali responsabilità.

