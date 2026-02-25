Genova, sciopero nazionale del personale del Gruppo FS e Trenord: servizi minimi di trasporto e fasce di garanzia

Nella serata di venerdì 27 febbraio a partire dalle ore 21:00 e per l’intera giornata di sabato 28 febbraio fino alle ore 20:59, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni di orario a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Si potranno verificare possibili disagi anche a Genova e in Liguria, con la linea ferroviaria che potrebbe subire dei rallentamenti.

I treni a media e lunga percorrenza (Frecce e Intercity) garantiti sono consultabili al seguente link: Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero .

Per quanto riguarda il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper sono garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie di garanzia dalle ore dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile in fondo alla pagina delle Ferrovie dello Stato.

Per Trenord sono consultabili sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

Ricordiamo che l’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’orario di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero, per i treni Regionali.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità dei posti, alle medesime condizioni di trasporto.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Per avere più informazioni in merito ai vari collegamenti e servizi consigliamo di consultare l’App Trenitalia, più precisamente nella sezione denominata Infomobilità, di visitare i siti trenord.it e trenitaliatper.it, di rivolgersi al numero verde gratuito 800 89 20 21, o di recarsi presso le biglietterie o il personale di assistenza clienti presente nelle principali stazioni.

