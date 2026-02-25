Genova, approvata l'intitolazione di uno spazio pubblico alla Repubblica dell'Ecuador

È stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale la mozione, presentata dal Capogruppo di Forza Italia in Sala Rossa Mario Mascia, che impegna la Sindaca di Genova Silvia Salis e la sua Giunta alla intitolazione di uno spazio pubblico della città alla Repubblica dell'Ecuador, portando avanti le interlocuzioni con il Consolato dell'Ecuador a Genova, "quale segno di riconoscimento del contributo sociale, culturale ed economico offerto alla città".

La versione originaria del documento di iniziativa consiliare, accolto con favore dall'Assessore Emilio Robotti a nome della Giunta della Sindaca Silvia Salis, in accordo col Capogruppo azzurro è stata emendata ed integrata dal Consigliere Delegato alle Relazioni Internazionali Si Mohamed Kaabour, anche a nome del gruppo del Partito Democratico e della maggioranza, così estendendo l'impegnativa "a valutare, secondo le procedure previste dal Comune di Genova, l’intitolazione di uno spazio pubblico cittadino a 'Piazza dei Popoli', prendendo origine dall’iniziativa del Consolato dell’Ecuador a Genova che, attraverso la richiesta di individuare uno spazio di riconoscimento, ha reso evidente la necessità di valorizzare in forma stabile la vocazione multiculturale della città e il contributo delle diverse 'comunità straniere' presenti sul territorio" nonchè "a promuovere iniziative istituzionali e culturali finalizzate a rafforzare ancor più il legame tra Genova e i paesi di origine delle comunità presenti nel tessuto cittadino".

"La comunità ecuadoriana a Genova rappresenta circa 12 mila persone, anzi quasi 50.000 se si considerano i cittadini italiani di origine ecuadoriana che non vengono conteggiati negli studi statistici ma continuano a fruire dei servizi resi dalla Rappresentanza consolare genovese: si tratta di almeno la metà dei Genovesi di origine straniera" spiega l'Avvocato Mascia, che è stato Assessore a Urbanistica, Sviluppo Economico, Lavoro, Relazioni Sindacali e Demanio Marittimo della Giunta bis del Sindaco Marco Bucci "L'intitolazione di questo spazio pubblico vuol essere il riconoscimento tangibile da parte della città della quotidiana presenza di questo popolo solidale e laborioso nelle famiglie, nei condomini, nelle chiese, nei negozi, nelle imprese, nelle scuole e nelle associazioni del territorio in piena integrazione coi valori e con la storia della popolazione genovese".

"Le ecuadoriane e gli ecuadoriani genovesi, anche grazie all'impegno proattivo del Console Generale dell'Ecuador a Genova Oscar F. Izquierdo Arboleda" spiega Mascia, che è Segretario metropolitano del partito guidato dal vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani "sono attivamente coinvolti in iniziative legate alla migliore integrazione ed inclusione della Comunità Ecuadoriana Genovese nelle dinamiche socio-economiche della nostra Città. La seconda edizione del Festival del Migrante e la Famiglia Ecuatoriana al Palatecknoship della Fiumara, cui sono stato invitato ed ho avuto l'onore di partecipare anche con il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Villa, dimostra nei fatti che non è un sogno ma è già una realtà tangibile a Genova l’integrazione della comunità ecuadoriana nel tessuto sociale cittadino, con un ormai consolidato e reciproco rapporto di rispetto e valorizzazione delle relative culture e tradizioni. Basti pensare che a Quito in Ecuador già dal 1858 è presente un Parque Italia dedicato al nostro Paese".

"Sono orgoglioso e soddisfatto del responso unanime tributato all'iniziativa dall'assise democratica più prestigiosa e rappresentativa della città di Genova. Questo spazio pubblico dedicato da Genova alla Repubblica dell'Ecuador" conclude il Capogruppo azzurro genovese Mascia "potrà così ospitare non solo eventi e manifestazioni civiche e protocollari ma anche cerimonie di rilevanza istituzionale come la Festa Nazionale e l’omaggio alla Bandiera della Repubblica dell'Ecuador".

