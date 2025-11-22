Genova: scarcerato pensionato con migliaia di file pedopornografici, "inconsapevole del contenuto"

"Sono un accumulatore seriale di file, scarico di tutto. Non so perché ho preso anche quei filmati ma non li volevo condividere per questo li tenevo in un hard disk esterno. Voglio essere curato". E' quanto ha detto al giudice il pensionato di 64 anni arrestato ieri dagli agenti della polizia postale mentre scaricava e condivideva file pedopornografici. Il magistrato ha disposto la scarcerazione accogliendo la richiesta del difensore Michele Ispodamia. II legale ha dimostrato che il pensionato non era consapevole che il sistema che usava per prendere i filmati dal web li faceva condividere contemporaneamente. Per questo il gip ha chiarito che all'uomo può essere contestata solo la detenzione.

Il pensionato è incensurato e, secondo il magistrato, non ci sarebbe il pericolo di reiterazione di reato visto che gli sono stati sequestrati tutti i dispositivi elettronici. La pm Patrizia Petruzziello aveva chiesto la custodia in carcere e il trasferimento da Marassi a Pontedecimo dopo le polemiche sollevate dai sindacati della polizia penitenziaria che avevano paventato il rischio di una rivolta come era successo il 4 giugno. Quel giorno i detenuti avevano messo a ferro e fuoco Marassi dopo che in tre avevano abusato e torturato un compagno di cella perché sospettato di essere un pedofilo.

Gli agenti della postale, coordinati dal primo dirigente Alessandro Carmeli, erano piombati in casa del pensionato proprio mentre stava ancora scaricando e condividendo i video e le foto di violenze su bambini.

