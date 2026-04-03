Genova, sbloccati 31 milioni per la messa in sicurezza dei rii Rovare e Noce. Ferrante: "Grande soddisfazione"

"Non posso nascondere una grande soddisfazione per la firma del decreto che sblocca, di fatto, i 31 milioni di risorse per la messa in sicurezza dei rii Rovare e Noce, progetti dimenticati dalle precedenti giunte comunali di centrodestra e che ho tirato fuori dal cassetto, all’insediamento in giunta, lo scorso giugno".

Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e Opere strategiche, Massimo Ferrante, in merito al decreto per gli scolmatori dei rivi Noce e Rovare. L’assessore Ferrante, poi, puntualizza: "Se da una parte sono orgoglioso di aver rimesso al centro dell’agenda politica e amministrativa sulla lotta al dissesto idrogeologico questo intervento strategico, dall’altra non posso nascondere almeno un certo stupore per le modalità di comunicazione istituzionale da parte della Regione Liguria e della struttura commissariale che, anziché contattare i nostri uffici tecnici, hanno preferito dare una comunicazione a mezzo stampa. Ringrazio – conclude l’assessore - per il lavoro svolto la mia direzione delle opere idrauliche, per aver elaborato un progetto che ha finalmente sbloccato 20 milioni per la messa in sicurezza del Rovare e 10 milioni per avviare la progettualità del Noce".

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