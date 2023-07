Genova, sanità: un convegno per approfondire modelli tecnologici e processi per l'innovazione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il Convegno ospitato nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi di Genova ed organizzato dall’associazione Centro di Documentazione per l’Educazione Permanente (CDEP) in collaborazione con Rotary Club Genova ed il Patrocinio del Comune di Genova ha visto un intervento a distanza da parte dell’On. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute, e la presenza di autorevoli relatori in rappresentanza delle Istituzioni, di Centri di Ricerca, come di medici, associazioni e rappresentanti di aziende liguri tecnologicamente all’avanguardia nei sistemi di cura ed assistenza.





Si è affrontato il tema della Salute. Tema di importanza fondamentale dal punto di vista sociale, strategico ed economico. Sicuramente fondamentale per Genova e la Liguria che sono rispettivamente la Città con la maggiore incidenza di anziani in rapporto ai giovani e la regione più vecchia d’Italia. Se invece di mettere vecchia mettessimo longeva?





Ampiamente partecipato dal pubblico, la sala nei suoi 120 posti era pressoché al completo, a dimostrazione di come l’argomento trattato incidesse sulla carne viva delle persone tanto da aver ragione della collocazione in tardo pomeriggio estivo e della calura canicolare che si sarebbe detto a tutto invitava fuor che ad uscire per recarsi ad un convegno.





Aperto dall’intervento del Sottosegretario Marcello Gemmato, il quale ha posto attenzione sull’innovazione medico-sanitaria quale elemento portante per la strutturazione di un sistema pubblico più rapido ed efficiente il Convegno è proseguito con l’intervento del Senatore Mario Mantovani, già europarlamentare ed assessore regionale alla Sanita in Lombardia, che ha tratteggiato l’ampiezza dell’argomento rappresentando, anche in rapporto a Genova ed alla Liguria, la dimensione strategica della Sanità. L’incontro è proseguito con il contributo del Prof. Christian Garavaglia docente alla Bocconi e membro della Commissione Sanità di Regione Lombardia che ha parlato degli strumenti più innovativi che stanno prendendo forma e della loro messa a terra all’interno del sistema pubblico.

In seguito Laura Gaggero, consigliere delegato all’Innovazione per il Comune di Genova ha fatto il punto sull’azione dell’Ente sul tema della salute circa la formazione e la prevenzione e la messa in campo di innovazioni tecnologiche per poter raggiungere tutto il territorio comunale. Qui si è soffermata sulla partecipazione del Comune che, attraverso Job Center partecipa alle azioni di Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’Innovazione”. Job Center è recentemente entrato a far parte del Consorzio Raise a cui partecipano anche Università di Genova, IIT, CNR, Regione Liguria, Liguria Digitale, FILSE, Fondazione CIMA. Il Consorzio RAISE ha ottenuto fondi PNRR nella missione 4 “Istruzione e ricerca”- Componente 2 “dalla ricerca all’impresa” del PNRR indirizzati alla robotica ed all’intelligenza artificiale e si concentra su cinque ambiti tra cui quello sanitario, in cui Genova vanta anche un buon sistema imprenditoriale e all’avanguardia, con l’obiettivo di giungere, in questi ambiti, ad essere un riferimento nazionale. In ultimo ha affrontato la questione chiave relativa all’accesso ai finanziamenti del PNRR concentrati per il versante sanitario nella Missione n. 6.





L’agenda ha poi visto l’intervento di Roberta Magioncalda Strategic A. Manager di Liguria Digitale la quale ha illustrato la strategia digitale regionale, una delle architravi della sanità in divenire.

La dr.ssa Gabriella Pottocar, medico e Presidente del Rotary Club Genova, come Alberto Birga, past President del prestigioso circolo, ha illustrato le numerose azioni operative collegate alla salute ed a dispositivi tecnologici messe in servizio a favore della comunità di persone.

La prof.ssa Alessandra Lancellotti, psicoterapeuta ed Ambasciatrice di Genova, si è soffermata sulla dimensione psicologica collegata alla salute ed ha scandagliato in profondità l’insieme delle forze presenti in Genova che purtuttavia faticano ad emergere.

Gli ultimi tre interventi hanno visto altrettanti importanti manager di aziende genovesi:

Stefano Pittaluga, Sales Manager ASG Renato Balestrello, CEO Telemedico Nicolò Briante, Co-founder D-Hearth, Head of Business Development, Partnerships & Innovation Strena Medical Group.

Con la concretezza che è abituale per leader d’impresa i tre illustri relatori hanno fatto, dal loro rispettivo punto di vista, una rapida carrellata dell’ampliamento dei significati e degli strumenti per gli interventi di diagnosi, prevenzione, ricerca, valutazione e assistenza.





La Riunione si è conclusa con una rapida riflessione sul tema della salute e su che cosa sia la Sanità che ci aspetta.

Un percorso complesso dalle grandi possibilità.