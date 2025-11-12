Genova, sanità in piazza a Molassana

Giornata dedicata alla salute e alla prevenzione nel cuore della Val Bisagno. A Genova Molassana arriva "La sanità in piazza”, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza .

L’obiettivo è avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, promuovere corretti stili di vita e offrire occasioni di confronto diretto su temi come la prevenzione, la cura e il benessere quotidiano.

Presenti rappresentanti ASL, associazioni di volontariato e professionisti del settore per una giornata all’insegna della salute, della partecipazione e della comunità.

