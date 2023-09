Genova, Salvini al congresso della Lega: "Il centrodestra si unisca per l'Europa, basta veti. Migranti, Soros vuol cancellare la cultura occidentale"

Lungo intervento di Matteo Salvini al primo congresso regionale della Lega in Liguria, che vedrà l'elezione come segretario dell'unico candidato Edoardo Rixi.

Il ministro delle Infrastrutture, nonché segretario federale del partito, ha toccato diversi argomenti. Intanto l'unità del centrodestra verso le elezioni europee: "Non si pongano veti alle alleanze con forze politiche di altri Paesi. Abbiamo sempre avuto la capacità di unirci per guidare l'Italia, facciamolo anche per metterci alla guida dell'Europa senza porre condizioni. Altrimenti potrei essere io a non volere alleanze e patti con chi altrove governa con la sinistra". Il messaggio sembra essere indirizzato soprattutto a Forza Italia, che è scettica sulla possibilità di affiancarsi a partiti di destra, come invece prospetta la Lega.

Unità che chiede anche nel partito: "Discutiamo pure, ma facciamolo nelle sedi opportune. Facciamolo in sezione, in congresso, nei gruppi consiliari o parlamentari, ma non sui giornali".

Non è mancata una stoccata a Mattia Santori, il consigliere Pd di Bologna che ha paragonato la cannabis e il pesto come pericolosità: "Viva il pesto, magari con l'aglio" ha affermato tra gli applausi dei presenti il ministro.

Sulle province: "Renzi le ha cancellate per risparmiare. Bisogna restituire alla democrazia un ente importante che si occupa di scuole e di strade".

Sulla questione migranti: "Non sono complottista, non credo alle scie chimiche e alla terra piatta, ma è indubbio che ci sia un disegno di Soros e della sua Open Society Foundation in tutto questo: si vuole cancellare la democrazia occidentale. E chi lotta per i diritti delle donne si deve rendere conto che questo è in conflitto con il pensiero di alcuni che arrivano qui e non ne hanno alcun rispetto".

Ancora sui migranti: "Avevano indicato come bugie quelle che avevo detto sui legami tra alcuni Paesi e le Ong che portano migranti. Ebbene: una associazione ha confermato di aver ricevuto 700mila euro di fondi dalla Germania. E posso assicurare che non è l'unico Paese e non è l'unico caso"

A margine, a una domanda sui 5mila euro chiesti ai migranti richiedenti asilo per evitare la permanenza nei cpr, il ministro Salvini ha risposto: "A me interessa solo bloccare quella che ha i tratti di una invasione. Poi ogni mezzo democraticamente concesso, può essere usato"