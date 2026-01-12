Genova saluta Danilo Oliva, al funerale laico sindaca Salis: "Ha incarnato valori fondamentali per la città"

Genova ha salutato oggi Danilo Oliva nel corso del funerale laico che si è svolto nella sede del Circolo dell’Autorità Portuale. Alla cerimonia ha preso parte anche la sindaca Silvia Salis, che ha voluto ricordare il ruolo e l’eredità lasciata da Oliva alla città.





"Oggi rendiamo omaggio a una personalità che, grazie al suo incessante impegno, ha contribuito a rendere il porto non solo un luogo economico e produttivo, ma anche uno spazio di costruzione sociale, di condivisione, di apertura alle diversità e di creazione dell’identità collettiva di Genova. È questo il messaggio che vogliamo portare avanti", ha dichiarato la prima cittadina nel suo intervento.





Salis ha poi sottolineato il valore umano e civile della figura di Oliva, evidenziando come il suo esempio rappresenti un riferimento anche per l’azione amministrativa. "Non ho la presunzione di dire che figure come la sua avrebbero sostenuto il lavoro della nostra amministrazione, ma so per certo che avrei cercato quel sostegno ogni giorno. Nei momenti di dubbio, avrei voluto confrontarmi con chi, come Danilo, ha incarnato valori fondamentali per la nostra città", ha aggiunto.





La sindaca ha infine ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a portare avanti quell’eredità ideale: "Sono valori che esistono da sempre, che forse a qualcuno possono dare fastidio, ma che continueremo a difendere e a promuovere, a partire proprio dal messaggio che persone come lui ci hanno lasciato".

