Genova, saldi ed Epifania: la voglia di fare acquisti supera il maltempo

Sono iniziati il 5 gennaio in Liguria i primi saldi invernali del 2024, che dureranno per 45 giorni, accompagnando l'arrivo dell'Epifania. Secondo i dati dell'Ufficio Studi Confcommercio, saranno 15,8 milioni le famiglie italiane che si dedicheranno allo shopping con ribassi e ogni persona, compresi i genovesi, spenderà circa 137 euro in shopping, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.

Abbigliamento, articoli per la casa ma anche libri: i ribassi coinvolgono ogni compartimento del settore produttivo italiano e, proprio per questo, attirano tipi di clientela differente, italiana ma anche straniera.

A frenare l'arrivo in massa dei possibili acquirenti, tuttavia, è il meteo, come spiegano gli esercenti. Pioggia e vento, infatti, si sono abbattuti su Genova dalle prime ore della mattina di venerdì 5 gennaio e perdureranno per tutto il fine settimana. Il maltempo, però, non ha comunque fermato gli amanti veri delle compere, che hanno raggiunto le vie dello shopping di Genova alla ricerca di un buon affare.

Non manca chi in questi giorni ha voluto fare il furbetto tentando di accaparrarsi prima gli acquirenti iniziando i ribassi già prima del 5 gennaio e sono proprio questi commercianti e i loro "pre-saldi" ad essere stati oggetto di sanzioni da parte delle forze dell'ordine. Le multe per chi non ha rispettato la data del 5 gennaio vanno da 1000 a 1500 euro.

In concomitanza con i primi due week-end di ribassi della stagione, per iniziativa del Comune, inoltre, su tutto il territorio della città sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle zone Blu Area e nelle Isole Azzurre (ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi), mentre la temporanea sospensione della validità della sosta a pagamento su suolo pubblico nelle aree regolamentate secondo i regimi Blu Area e Isola Azzurra sarà prevista per venerdì 5 e sabato 13 gennaio.