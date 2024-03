Genova, sabato 9 marzo il flash mob di Wall of Dolls: piazza De Ferrari si colorerà di fucsia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In occasione della giornata Internazionale della Donna, Wall of Dolls Liguria presenta, come ogni anno dal 2016, l’happening pubblico “La Bellezza della Rinascita” in collaborazione con OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova) e GAIA.

L’appuntamento è sabato 9 marzo alle ore 14.30 in piazza de Ferrari ai piedi del muro delle bambole, per sensibilizzare ancora una volta sui temi del contrasto alla violenza sulle donne e per promuovere la parità di genere mediante i linguaggi universali dell’arte e della musica. L’ideale è quello di muovere la società verso la costruzione di un’identità umana che escluda ogni forma d’odio e discriminazione coinvolgendo soprattutto i giovani che rappresentano il nostro futuro e che possono diffondere valori quali il rispetto, l’etica e la legalità. In tal modo è possibile creare cultura condividendo, informando ed sensibilizzando su tematiche così attuali e importanti che coinvolgono tutti noi, nessuno escluso. Grazie a Wall of Dolls e al suo impegno costante sul territorio 365 giorni l’anno, in molti hanno abbracciato la causa sostenendone gli ideali. Ecco perché anche il 9 marzo in piazza de Ferrari saranno presenti Jo Squillo, Francesca Carollo e Giusy Versace (fondatrici dell’Associazione al livello nazionale), ma anche Istituzioni, associazioni, scuole, professionisti, artisti e membri dello spettacolo. Tutti uniti verso uno scopo comune: “DIRE NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” e promuovere una cultura di rispetto e di uguaglianza.

«Piazza de Ferrari si colora di rosa per dare energia, voce e abbattere il muro dell'indifferenza. Ognuno di noi può fare qualcosa per contrastare la violenza di genere e creare una società di pari opportunità reali e di rispetto. Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore». - dice la coordinatrice di Wall of Dolls Liguria Barbara Bavastro

Simona Ferro, Assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria, ha dichiarato: "Gli eventi di Wall of Dolls rappresentano sempre un’occasione unica proprio per fare rete, prevenzione, informazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti delle donne, al centro dell’attenzione questa settimana per via della festa dell’8 marzo, ma importanti tutto l’anno.Il coinvolgimento non solo di moltissime associazioni, ma anche aziende, forze dell’ordine, enti e istituzioni sarà l’esempio tangibili di come tutti noi, ognuno nel suo campo, ognuno nel suo piccolo, può e deve portare il proprio contributo per arrivare ad una società che escluda ogni forma d’odio e discriminazione».

A rappresentare Regione Liguria era presente anche Jessica Nicolini, Coordinatrice alle Politiche Culturali, che ha dichiarato: "Violenza di genere e mancato rispetto dei diritti delle donne sono, purtroppo, tremendamente attuali. Proprio per questo è necessario lavorare su educazione e informazione, in particolare verso i più giovani, per non abbassare mai la guardia su queste vere e proprie piaghe sociali.

Per il Comune di Genova Francesca Corso Assessore alle Pari Opportunità, più volte presente e al fianco di Wall of Dolls, ha rilasciato una dichiarazione facendo portare i suoi saluti in conferenza: "La violenza sulle donne continua a essere un’emergenza sociale che va combattuta tutti i giorni attraverso un incessante lavoro sulla coscienza e sulla cultura delle persone. Ancora una volta, con questo grande evento di piazza che coniuga alla perfezione arte, spettacolo e socialità, Wall of Dolls mette al centro dell’attenzione pubblica un tema chiave per la vita delle donne e, in particolare, per quelle che vivono sulla loro pelle il dramma della violenza, fisica e psicologica. Donne che hanno il coraggio di dire “no” e di ribellarsi a relazioni tossiche, grazie anche al prezioso supporto di associazioni e realtà del territorio che le aiutano a superare le difficoltà e a tornare a vivere una vita serena»