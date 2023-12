Genova: ruspe all'ex centro sociale "Terra di Nessuno", avviata la demolizione

Ruspe in azione al Lagaccio, sulle alture di Genova, per la demolizione dell'edificio dell'ex centro sociale "Terra di Nessuno", da tempo sgomberato. “I lavori sono il preludio alla partenza del progetto di recupero dell’area. Grazie all’assegnazione di fondi del MIT e al Pnrr, in Via Bartolomeo Bianco - dice Edoardo Di Cesare, capogruppo Lega in Municipio I Centro Est - nascerà un polo Amiu destinato al riuso dei rifiuti, ma anche un parco giochi per bambini. Come chiedevano i cittadini, dopo quasi trent’anni, nel quartiere tornerà la legalità".

"Oggi, a poche centinaia di metri dall'ex "Terra di Nessuno", in salita Oregina, la Digos ha sgomberato un altro spazio occupato dal collettivo Oregina Antifascista. La Lega è contro ogni occupazione abusiva e per il rispetto della legge. Grazie al viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, per l’attenzione dimostrata verso il nostro quartiere e al presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù - conclude Di Cesare - per il grande lavoro svolto”.