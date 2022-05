Genova, ruba due frullatori e vestiti da uomo: arrestata una 21enne

di Edoardo Cozza

La giovane aveva nascosto i prodotti in una grande borsa da shopping e, nel tentativo di fuggire, ha anche spintonato un addetto alla sicurezza

A Genova la polizia ha arrestato una 21enne per tentata rapina in un supermercato di via Adama Centurione. La giovane, entrata con una grande borsa, ha riempito il carrello con diversi prodotti e poi ha nascosto altra merce nella busta: una manovra, però, non passata inosservata a un addetto alla sicurezza che l'ha attesa nei pressi dell'uscita, dove la donna è arrivata dopo aver lasciato il carrello alla cassa ed essere uscita con la borsa piena, fingendo di aver dimenticato qualcosa fuori.

Il vigilante le ha intimato di fermarsi e di mostrare lo scontrino, la ragazza lo avrebbe spintonato per tentare la fuga ma lui è riuscito a mantenere l’equilibrio contenendo l’impeto della donna e riuscendo a chiamare i soccorsi.

Gli agenti delle volanti intervenuti hanno tratto la donna in arresto poiché all’interno della busta sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento da uomo e due frullatori, per un valore totale di circa 140 euro.