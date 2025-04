Genova, Rolli Days: due fine settimana di arte e natura tra ville e palazzi

Unico evento culturale di impatto socio economico in Liguria: in un weekend vengono spesi da pubblico e visitatori ben 950.000 euro. I Rolli Days di Primavera, con appuntamenti (26-27 aprile e 3-4 maggio), arrivano per celebrare la natura attraverso il legame tra i palazzi storici e i giardini che li circondano. Quest’edizione speciale si inserisce nel contesto di Euroflora, mettendo in risalto la bellezza naturale dei giardini storici di Genova, spesso nascosti dietro facciate nobiliari.

I Giardini storici - Genova è conosciuta per i suoi straordinari giardini storici, che raccontano una storia di armonia tra natura e architettura. Questi giardini, parte integrante dei palazzi nobiliari e delle ville suburbane, erano luoghi di svago e di rappresentanza, riservati alle famiglie nobili.

La natura nei Palazzi - Oltre ai giardini esterni, la natura entra anche negli edifici attraverso decorazioni ad affresco e stucco, creando scene di paesaggi idilliaci e selvaggi che sembrano voler riconquistare lo spazio monumentale.

Euroflora e la natura come tema centrale -

In occasione di Euroflora, l’edizione primaverile dei Rolli Days celebra la natura come elemento centrale, combinando l’arte dei giardini storici con la bellezza dei palazzi nobiliari e delle ville. La manifestazione offre anche un’opportunità di riflessione sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Genova.

Il Programma degli eventi - I Rolli Days offrono una varietà di eventi, tra cui concerti, laboratori di restauro e visite guidate, con un’attenzione particolare all’aspetto naturalistico dei giardini e degli spazi verdi. Inoltre, alcuni palazzi apriranno le loro porte in orari serali per eventi speciali come “Rolli Plays”, che include performance musicali dal vivo.

Visite speciali e tour guidati -

Oltre all’ingresso ai palazzi, i visitatori possono partecipare a tour guidati che raccontano la storia del Sistema dei Palazzi dei Rolli e dei luoghi circostanti, con un’attenzione speciale alle chiese e alle botteghe storiche. Sono anche previsti tour speciali “dal mare alle alture”, che esplorano la città attraverso i suoi celebri mezzi di risalita.

Palazzi e ville - Un elenco dettagliato dei palazzi e delle ville aperte durante i Rolli Days, con informazioni sugli orari di visita e le prenotazioni necessarie, offre ai visitatori l’opportunità di esplorare questi luoghi storici e scoprire la loro bellezza nascosta

Eventi collaterali e iniziative culturali - Oltre alle visite ai palazzi, sono previsti eventi collaterali, come mostre e concerti, che arricchiscono l’esperienza dei Rolli Days. Tra questi, la presentazione delle vedute settecentesche di Venezia commissionate dal Marchese Durazzo per Villa Durazzo Bombrini e i concerti a cura del Conservatorio Niccolò Paganini.

Sostenibilità e valorizzazione dei patrimoni - Questa edizione dei Rolli Days si distingue per l’impegno verso la sostenibilità del patrimonio culturale, con un’attenzione particolare alla formazione di giovani professionisti e alla ricerca scientifica, coinvolgendo anche l’Università di Genova.

I Rolli Days rappresentano un’opportunità unica per scoprire la ricchezza storica, culturale e naturale di Genova. La manifestazione invita sia i cittadini che i turisti a immergersi nella storia della città, esplorando i suoi palazzi, i suoi giardini e partecipando a un’ampia gamma di eventi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.